Президент Египта не видит оснований для беспокойств из-за протестов

ТАСС, 27 сентября. Акции протеста в Египте не являются причиной для беспокойства. Такое мнение высказал в пятницу президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси в комментарии египетским журналистам, вернувшись из Нью-Йорка, где он принял участие в заседаниях Генассамблеи ООН. При этом египетский лидер подчеркнул, что при необходимости может вывести на улицы миллионы своих сторонников.

"Нет оснований для беспокойства [в связи с демонстрациями]", - цитирует главу государства новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Президент также добавил, что египетский народ стал "более сознательным, его нельзя обмануть".

21 и 22 сентября в Каире, Александрии, Суэце, Думьяте и Эль-Мансуре прошли немногочисленные антиправительственные акции протеста и пикеты, которые были разогнаны полицией. Власти обвинили исламистские телестанции и поддерживающие исламистскую ассоциацию "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) западные спутниковые каналы, включая Al Jazeera, в фальсификации новостей и использовании сфабрикованного видеоконтента для провокации беспорядков. За недостоверное освещение протестов в стране были заблокированы информационные сайты британской вещательной корпорации Би-би-си, а также базирующегося в США канала Al Hurra. Неделю спустя генеральная прокуратура Египта сообщила о задержании 1000 человек, обвиняемых в участии в несанкционированных митингах.