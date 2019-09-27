В Белграде рассказали о поджогах сербских домов в непризнанном Косове

БЕЛГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Сербские дома по-прежнему подвергаются поджогам на территории непризнанного Косова, на территории края сохраняются экстремистские настроения. Об этом заявил в пятницу глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, комментируя очередное нападение на сербское население в крае.

Как сообщило национальное телевидение Сербии РТС, в ночь на пятницу в поселке Клина неизвестные подожгли дом серба Драго Конича. Во время пожара в доме никого не было, благодаря этому никто не пострадал.

Марко Джурич решительно осудил очередное нападение на сербское население в самопровозглашенном Косове. "Целью нападения, несомненно, является запугивание малочисленных сербов, которые здесь остались. Мир должен знать, что спустя 20 лет после окончания конфликта в Косове и Метохии продолжают жечь сербские дома, а эпидемия ненависти и экстремизма здесь не прекратилась", - приводит слова Джурича пресс-служба канцелярии.

Представитель сербского кабмина также напомнил, что только за последний год в Клине зафиксировано 10 поджогов сербских домов и атак на имущество сербов, что свидетельствует об обдуманном преступном сценарии.

Косовские сепаратисты применяют к сербскому населению края тактику "мелкого террора". Ежегодно в Косове фиксируются десятки актов агрессии в отношении сербского населения, в том числе нападения на дома и медпункты, угон скота и техники, избиения. По данным сербских СМИ, албанская молодежь нападает на гуляющих с детьми сербских женщин, забрасывает камнями сербских паломников, приехавших поклониться местным святыням, нападает на православных священнослужителей.