Президент Филиппин посетит Россию с 1 по 5 октября

ТАСС, 27 сентября. Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию пройдет с 1 по 5 октября. Об этом сообщила в пятницу представитель Министерства иностранных дел Филиппин Амелита Акино на брифинге для прессы, посвященном поездке филиппинского лидера в РФ.

"По приглашению президента [РФ] Владимира Путина президент Родриго Дутерте примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи. Президент [Дутерте] совершит визит в Россию с 1 по 5 октября", - сообщила она. По ее словам, во время поездки филиппинский лидер посетит Сочи и Москву.

Второй визит в РФ

Акино отметила, что это будет второй визит Дутерте в РФ. Как она напомнила, первая его поездка в Россию в 2017 году была прервана из-за критической ситуации на филиппинском острове Минданао, где было введено военное положение в связи с вооруженными столкновениями между армией и боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Экстремисты, в частности, захватили и удерживали несколько месяцев город Марави. Тогда было уничтожено как минимум 1,1 тыс. боевиков, при этом почти полмиллиона местных жителей вынуждены были бежать из города.

"Официальный визит президента [Филиппин] в Россию в мае 2017 года был прерван из-за событий в Марави. Несмотря на то, что поездка была короткой, она послужила импульсом для укрепления и расширения связей между Филиппинами и Россией", - подчеркнула представитель МИД.

Она рассказала, что 3 октября в Сочи Дутерте вместе с президентом РФ и другими приглашенными лидерами выступит на пленарном заседании Валдайского клуба. "Конечно, основным моментом поездки станет встреча двух президентов, на которой они обсудят состояние наших двусторонних отношений и то, как обе стороны могут дальше расширять сотрудничество в различных областях. Они также обменяются мнениями о региональных и глобальных событиях, а также затронут другие вопросы", - добавила Акино.

По ее словам, "это будет четвертая встреча двух президентов". "Впервые они встретились в ноябре 2016 года на полях саммита АТЭС в Перу, после визита в Россию 27 мая [2017 года] они снова встретились 27 ноября [2017 года] на полях саммита АТЭС во Вьетнаме", - напомнила представитель дипломатического ведомства.

Программа в Москве

"В Москве президент примет участие в российско-филиппинском бизнес-форуме, чтобы продвинуть торговые и инвестиционные возможности между нашими двумя странами. Мероприятие также станет площадкой для общения российских и филиппинских бизнесменов", - рассказала она. Акино добавила, что Дутерте проведет краткую лекцию в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Как отметила Акино, "поездка также будет иметь культурную составляющую". "Танцоры и певцы покажут российской аудитории и другим гостям богатство филиппинской культуры через наши танцы и музыку", - сообщила она.

"Конечно, визит президента в Россию не будет полным, если он не встретится с филиппинской общиной, которая, как я понимаю, действительно очень ждала его приезда. Эта встреча завершит его визит в Россию", - подытожила представитель МИД.