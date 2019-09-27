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Китай отверг обвинения в кибератаках на Airbus

Представитель МИД страны Гэн Шуан осудил любые формы кибератак

ТАСС, 27 сентября. Китай не имеет отношения к атакам хакеров на французскую авиакомпанию Airbus. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщило в пятницу AFP.

"Могу заверить вас, что Китай является защитником сетевой безопасности и выступает решительно против любых форм кибератак", - сказал на брифинге Гэн Шуан. Он также отметил, что в последнее время участились случаи бездоказательного обвинения КНР в организации хакерских атак.

В четверг AFP со ссылкой на источники сообщало, что за последний год Airbus подверглась четырем крупным кибератакам. Собеседники AFP тогда выразили мнение, что за этими атаками мог стоять Китай.

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