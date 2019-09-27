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Депутат Рады потребовал от офиса Зеленского обнародовать аудиозапись разговора с Трампом

Алексей Гончаренко подчеркнул, что эта аудиозапись "имеет международное значение"

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в офис президента страны Владимира Зеленского с просьбой обнародовать аудиозапись июльских переговоров главы государства с президентом США Дональдом Трампом. Об этом депутат написал в пятницу в Facebook.

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"Согласно моим источникам, в офисе президента подобный протокол был задействован в ходе разговора с Дональдом Трампом. Таким образом, у Украины есть аудиоверсия их разговора. И с просьбой ее публикации я обратился в офис президента", - сообщил Гончаренко. Он подчеркнул, что эта аудиозапись "имеет международное значение".

Ранее утверждения об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь президенту США переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Предполагалось, что американский лидер оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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