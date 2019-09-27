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Политический кризис в Венесуэле
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AFP: СПЧ ООН начал расследование возможных нарушений прав человека в Венесуэле

Проверке подвергнутся сведения о нарушении прав человека, поступивших с 2014 года, отмечает агентство

ТАСС, 27 сентября. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в пятницу решил начать международное расследование по возможным нарушениям в Венесуэле. Об этом сообщило AFP.

По его данным, соответствующая резолюция была предложена странами Группы Лимы и поддержана представителями Евросоюза. Согласно решению, будет проведена проверка сведений о нарушении прав человека в Венесуэле, поступивших с 2014 года. Отмечается, что резолюция принята Советом в Женеве 19 голосами за, семь - против. 21 государство в голосовании не участвовало.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.

 

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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