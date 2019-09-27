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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Роухани: Иран допускает наблюдателей в силу того, что не стремится получить ядерное оружие

Тот, кто хочет получить ядерное оружие, снижает возможности для наблюдения за ним, отметил президент Ирана

ТЕГЕРАН, 27 сентября /ТАСС/. Иран не стремится к получению ядерного оружия, поэтому разрешает наблюдение за своими атомными объектами. Об этом заявил в пятницу президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции, посвященной итогам поездки на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Тот, кто хочет получить ядерное оружие, снижает возможности для наблюдения за ним. Мы же этого не делаем", - приводит слова Роухани пресс-служба правительства Ирана.

Он добавил, что "третий этап по сокращению Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки имеет важное значение и теперь иранская сторона использует более продвинутые центрифуги для обогащения урана". "Но мы решительно отрицаем [обвинения] в стремлении создать ядерное оружие", - подчеркнул президент.

Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что нельзя допустить продвижения Ирана по пути создания ядерного оружия и ракет.
6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказался от ограничений исследовательской деятельности по атому. При этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, Хасан
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