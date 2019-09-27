Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Об этом сообщил в пятницу офис президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале.

"Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США с целью участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказано в сообщении.

В офисе отметили, что Зеленский рассмотрит это заявление по возвращению в Киев.

Ранее украинское издание "Обозреватель" сообщило со ссылкой на свои источники о том, что Данилюк подал в отставку. По информации издания, Данилюк планирует занять пост посла Украины в Великобритании или США.

Данилюк занимает должность секретаря СНБО с 28 мая этого года. В 2016-2018 годах он был министром финансов Украины.