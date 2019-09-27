В Гонконге с начала лета задержали почти 1,6 тыс. участников уличных беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 сентября. /ТАСС/. Почти 1,6 тыс. участников уличных беспорядков были задержаны в Гонконге с начала лета, когда город охватили антиправительственные протестные акции. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции официальный представитель местной полиции старший суперинтендант Гун Винчэн.

Он уточнил, что с 9 июня по настоящее время были взяты под стражу 1596 радикальных активистов, включая 464 студентов. Они обвиняются в нелегальных собраниях, владении оружием, нападении на офицеров, хулиганстве и преступном нанесении ущерба. Некоторая часть задержанных была выпущена под залог до судебных слушаний.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам на первой открытой встрече с представителями общественности в четверг вновь заявила о нереалистичности требований демонстрантов об освобождении всех задержанных без суда и следствия, поскольку "это идет вразрез с верховенством права".

Массовые акции протеста здесь продолжаются с начала лета. 4 сентября Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю.

Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они также требуют созыва независимой комиссии для расследования жестокости полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как массовые беспорядки, а также избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге. В ближайшие дни в городе планируются новые антиправительственные митинги, в том числе в праздничный день 1 октября, когда будет отмечаться 70-летняя годовщина образования КНР.