Экологические активисты потребовали объявить ЧС в Новой Зеландии из-за изменения климата

СИДНЕЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Активисты молодежной природоохранной организации School Strike 4 Climate провели акции протеста в 14 крупнейших городах Новой Зеландии. По оценкам организаторов, в митингах и демонстрациях приняли участие более 170 тыс. человек.

В столичном Веллингтоне протестующие организовали пикет у здания парламента страны в полдень, и эта акция, по данным газеты New Zealand Herald, стала одной из самых масштабных в стране за последние 15 лет.

Как и в соседней Австралии, главной движущей силой акции в Новой Зеландии стали студенты и школьники, причем участники забастовки нашли понимание не только у своих учителей, но и у министра образования страны. "Они могут многому научиться благодаря своей гражданской активности, в частности, такой, как эти экологические забастовки, поэтому я не собираюсь осуждать их за это. Я хочу, чтобы дети учились, и если они не учатся в школе, то я хочу быть уверен в том, что они делают то, что способствует их образованию", - сказал глава министерства образования Новой Зеландии Крис Хипкинз.

Участники митингов, помимо общих требований активизировать усилия в борьбе с глобальным потеплением, выдвинули и еще одно: они обратились к национальным законодателям с призывом "объявить чрезвычайную ситуацию в связи с изменением климата" и передали петицию с 11 тыс. подписей. Это, по словам новозеландского министра Джеймса Шоу, в сферу деятельности которого как раз и входит борьба с глобальным потеплением, говорит о том, что "люди чрезвычайно сильно обеспокоены изменением климата".

Для новозеландских активистов природоохранного движения School Strike 4 Climate это уже третья акция протеста. Но в этот раз "митинги и марши охватили действительно всю страну и стали почти самыми масштабными в ее истории". По данным организаторов, к демонстрациям студентов и школьников присоединились "сотрудники более чем 40 национальных компаний, поддерживающих движение (им в этот день работодатели предоставили оплачиваемый выходной), а также тысячи неравнодушных новозеландцев", - отметил Софи Хэндфорд из оргкомитета School Strike 4 Climate.