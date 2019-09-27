Генпрокуратура Германии не подключалась к расследованию убийства грузина в Берлине

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ не подключалась к расследованию убийства гражданина Грузии, делом все еще занимается прокуратура Берлина. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель германского Минюста.

"Генеральная прокуратура следит за расследованием, поддерживает контакты со следователями", - сказала она. По ее словам, инстанция в Карлсруэ подключается лишь при наличии определенных условий. "Пока их нет", - отметила представитель ведомства.

Генпрокуратура берет расследование на себя в том числе в тех случаях, если улики указывают на возможный иностранный след.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого - 49-летнего гражданина России.