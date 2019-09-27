Первая группа беженцев эвакуирована из Ливии в Руанду

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первая группа беженцев в составе 66 человек прибыла в Руанду из Ливии. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Бабар Балох.

"Группа из 66 уязвимых беженцев была минувшей ночью эвакуирована из Ливии в Руанду на зафрахтованном УВКБ самолете", - сказал он. Среди прибывших - 26 детей, в том числе один двухмесячный младенец. Практически все дети находились в Ливии без сопровождения взрослых.

Беженцы являются гражданами стран Африканского Рога (Эфиопии, Сомали, Джибути и Эритреи), которые пытались добраться до стран Евросоюза, но были задержаны на ливийской территории и помещены в специальные центры. Как ранее сообщила британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на представителя УВКБ Чарльза Яксли, "это первая группа, за ней последуют другие, в рамках первой операции будет эвакуировано 500 человек".

Перемещение беженцев из Ливии в Руанду осуществляется в соответствии с договоренностью от 10 сентября между УВКБ, Африканским союзом и Руандой о создании Чрезвычайного транзитного механизма. Аналогичный транзитный механизм, согласованный Африканским союзом, действует между Ливией и Нигерией.

Все эвакуированные по прибытии в Кигали были зарегистрированы, получили документы, статус просителей убежища и затем были размещены в транзитном центре Гашора, в 60 км к югу от столицы. УВКБ будет обеспечивать их питанием и предметами первой необходимости. В дальнейшем они могут быть расселены в других странах или на добровольной основе вернуться домой, если позволят условия в сфере безопасности, а также могут интегрироваться в руандийское общество. Согласно подсчетам ООН, в лагерях в Ливии могут находиться до 4,7 тыс. человек. Условия их жизни расцениваются как тяжелые. В УВКБ подчеркивают, что их эвакуация является "срочно необходимой".

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки число мигрантов и беженцев, пытающихся добраться до стран Европы, значительно возросло. Основным перевалочным пунктом считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным Международной организации по миграции, с начала 2019 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 68 тыс. мигрантов, 970 человек погибли или пропали без вести в пути.