Владелец танкера Stena Impero поблагодарил российских дипломатов за поддержку

ТАСС, 27 сентября. Компания Stena Bulk, которой принадлежит освобожденный в пятницу в Иране танкер Stena Impero, поблагодарила дипломатов из России, Индии, Латвии и Филиппин за оказанную экипажу поддержку во время его пребывания в ИРИ. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании обращении.

"Мы благодарны за консульские визиты на судно, совершенные посольствами Индии, России, Латвии и Филиппин", - заявили в Stena Bulk. Судовладелец также выразил признательность семьям моряков, МИД Швеции и правительству Великобритании.

Изначально команда танкера состояла из 23 человек из России, Индии, Литвы, и Филиппин. В начале сентября власти Ирана разрешили семерым членам экипажа танкера, среди которых один россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. Другие моряки остались на борту для обеспечения функционирования судна.

Ранее Stena Bulk сообщила, что Stena Impero вышел из иранского порта Бендер-Аббас в нейтральные воды и взял курс на Дубай, где команда судна сойдет на берег для прохождения медицинского осмотра и предоставления отчета.