В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Киев не намерен в обозримом будущем восстанавливать прямое авиасообщение с Москвой, но железнодорожное сообщение не прервет. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью изданию "Европейская правда" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Пока эта страна [Россия] остается страной-агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17 [крушения малайзийского авиалайнера в Донбассе, в котором Киев бездоказательно обвиняет Россию; международное расследование авиакатастрофы не завершено]. Это просто опасно для Украины. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения", - сказал он. По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".

В то же время, как подчеркнул министр, железнодорожное сообщение с РФ Украина прерывать не будет. "Это вопрос другого характера. Если говорить с политической точки зрения, то, конечно, можно было бы [железнодорожное сообщение] опять-таки заблокировать. Озвучу некоторые цифры. Например, за восемь месяцев 2019 перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, а оплата за проезд составляла 3,5 млрд гривен (более $145 млн)", - сообщил Криклий.

"Вы же знаете, что в сфере пассажирских перевозок эти рейсы [в Россию] - одни из немногих, которые являются прибыльными <...> Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Белоруссию. Мы и так для экономики Белоруссии уже хорошие условия создали", - отметил министр инфраструктуры. Он добавил, что блокирование украинской стороной транзитных перевозок грузов в Россию вступило бы в противоречие с действующими нормами Всемирной торговой организации (ВТО).

В июле 2019 года пресс-служба "Укржелдороги" сообщила, что за пять месяцев пассажирский поезд №5/6 сообщением Киев - Москва принес компании прибыль в размере 117,7 млн гривен ($4,5 млн) - больше, чем поезда на пяти самых прибыльных внутренних направлениях вместе взятые.

История запрета перелетов

"Воздушные трения" Киева с Москвой начались с требований Украины оплачивать штрафы за якобы незаконные полеты российских авиакомпаний в Крым, воссоединившийся с РФ по итогам референдума в марте 2014 года. Затем, в сентябре 2015 года, Киев объявил о введении санкций в отношении более 20 российских авиакомпаний. По словам бывшего тогда премьер-министром Украины Арсения Яценюка, это было сделано из-за их полетов в Крым, что якобы является нарушением воздушного пространства Украины.

Россия вынуждена была заявить о введении ответных мер в отношении украинских авиакомпаний. Через несколько дней все тот же Яценюк выступил с заявлением о полном запрете полетов российских авиакомпаний на Украину и их транзитных перелетов, "если они содержат товары военного назначения, двойного назначения или российскую военную живую силу". Министерство инфраструктуры страны сразу объявило о полном прекращении регулярного воздушного сообщения с Россией с 25 октября 2015 года.

В качестве ответного шага Росавиация запретила всем украинским авиакомпаниям летать в Россию. Из Москвы в Киев и обратно самолетом теперь можно долететь только транзитом через третьи страны.

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