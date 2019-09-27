Трамп призвал конгрессмена Адама Шиффа уйти в отставку

ТАСС, 27 сентября. Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) уйти в отставку на фоне публикации стенограммы разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Адам Шифф обманным путем прочитал Конгрессу на глазах у миллионов зрителей несуществующую версию моего разговора с президентом Украины. Предполагалось, что он читал точно записанную версию разговора, но он полностью изменил слова, чтобы все звучало ужасно, а я казался виновным. Он был в отчаянии, и его поймали", - написал Трамп в Twitter.

"Таким образом, Адам Шифф лгал Конгрессу и пытался обмануть американскую общественность. Он делает это в течение двух лет. Я призываю его немедленно уйти в отставку из Конгресса из-за этого мошенничества!", - добавил также американский президент.

Ранее в Вашингтоне вызвали крупный скандал утверждения о том, что Трамп оказывал на украинского президента Владимира Зеленского давление с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Предполагалось, что американский лидер оказывал нажим на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Владимира Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий в содержании июльского телефонного разговора американского и украинского президентов.