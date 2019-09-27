Трамп назвал свой телефонный разговор с Зеленским "самым лучшим и честным"

ТАСС, 27 сентября. Президент США Дональд Трамп крайне положительно охарактеризовал свой июльский телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его "самым лучшим и честным". Сообщение об этом он разместил в пятницу на своей странице в Twitter .

"У меня был простой и очень хороший разговор с новым президентом Украины, вряд ли он мог бы быть еще лучше и честнее, - написал американский лидер. - А лживые СМИ и демократы, работая в команде, обманным путем выставили его в дурном свете. Он не был плохим, он был законным и очень хорошим". Президент США охарактеризовал происходящее, как продолжение "охоты на ведьм".

Как утверждали политические оппоненты президента США, американский лидер во время этого звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву, что вызвало крупный скандал в Вашингтоне. После публикации стенограммы выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.