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Президент Индонезии приказал расследовать гибель студентов в ходе протестов

Полицейские не получали приказа на использование оружия, заявил Джоко Видодо

ТАСС, 27 сентября. Президент Индонезии Джоко Видодо поручил руководителю национальной полиции Тито Карнавиани провести расследование обстоятельств гибели двух студентов в ходе протестов на востоке страны. Об этом в пятницу сообщает газета The Jakarta Post.

"Я приказал Тито провести расследование, а также проверить действия полиции. Мне доложили, что полицейские не получали приказа на использование оружия во время протестов", - заявил глава государства. Он также призвал сотрудников правоохранительных органов не применять силу к протестующим, которые "реализуют право на самовыражение, защищенное конституцией".

Ранее в пятницу сообщалось о гибели двух студентов, один из которых получил огнестрельное ранение, при столкновениях в городе Кендари на востоке Индонезии.

Столкновения студентов с полицией начались 24 сентября в столице Джакарте, после чего распространились на другие регионы Индонезии. Поводом для массовых выступлений стали поправки в уголовный кодекс, которые, по мнению правозащитных организаций, близки к кодексу шариата.

Теги
ИндонезияДжоко Видодо
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