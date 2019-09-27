Президент Индонезии приказал расследовать гибель студентов в ходе протестов

ТАСС, 27 сентября. Президент Индонезии Джоко Видодо поручил руководителю национальной полиции Тито Карнавиани провести расследование обстоятельств гибели двух студентов в ходе протестов на востоке страны. Об этом в пятницу сообщает газета The Jakarta Post.

"Я приказал Тито провести расследование, а также проверить действия полиции. Мне доложили, что полицейские не получали приказа на использование оружия во время протестов", - заявил глава государства. Он также призвал сотрудников правоохранительных органов не применять силу к протестующим, которые "реализуют право на самовыражение, защищенное конституцией".

Ранее в пятницу сообщалось о гибели двух студентов, один из которых получил огнестрельное ранение, при столкновениях в городе Кендари на востоке Индонезии.

Столкновения студентов с полицией начались 24 сентября в столице Джакарте, после чего распространились на другие регионы Индонезии. Поводом для массовых выступлений стали поправки в уголовный кодекс, которые, по мнению правозащитных организаций, близки к кодексу шариата.