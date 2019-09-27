{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Роухани рассказал о предложении Трампа отменить все санкции США против Ирана

Однако это было сделано в неприемлемой для Тегерана форме, заявил иранский лидер
Президент Ирана Хасан Роухани Iranian Presidency Office via AP
Описание
Президент Ирана Хасан Роухани
© Iranian Presidency Office via AP

ТЕГЕРАН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предлагал на переговорах с европейскими странами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отменить все санкции в отношении Ирана. Об этом заявил в пятницу президент Ирана Хасан Роухани.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон были в Нью-Йорке, и все они настаивали на необходимости встречи [с Ираном]. Вашингтон сказал, что он отменит санкции, - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана. - Началось обсуждение того, какие санкции будут отменены, и американцы сказали четко: все санкции". Однако, по словам президента, "это не было [сказано] в приемлемой для Тегерана форме".

В пятницу Роухани заявил, что в случае отмены антииранских санкций "в течение часа Тегеран будет готов к диалогу в формате "5+1" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия - прим. ТАСС)".

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, Дональд
Трамп призвал конгрессмена Адама Шиффа уйти в отставку
Президент США отметил, что Адам Шифф прочитал Конгрессу "несуществующую версию" его разговора с Зеленским
Читать полностью