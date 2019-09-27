Роухани рассказал о предложении Трампа отменить все санкции США против Ирана

ТЕГЕРАН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предлагал на переговорах с европейскими странами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отменить все санкции в отношении Ирана. Об этом заявил в пятницу президент Ирана Хасан Роухани.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон были в Нью-Йорке, и все они настаивали на необходимости встречи [с Ираном]. Вашингтон сказал, что он отменит санкции, - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана. - Началось обсуждение того, какие санкции будут отменены, и американцы сказали четко: все санкции". Однако, по словам президента, "это не было [сказано] в приемлемой для Тегерана форме".

В пятницу Роухани заявил, что в случае отмены антииранских санкций "в течение часа Тегеран будет готов к диалогу в формате "5+1" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия - прим. ТАСС)".