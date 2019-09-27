Бывшего президента Молдавии допросили по делу о хищении €1 млрд

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Петр Лучинский допрошен по делу о выводе из банков страны €1 млрд, в его доме прошел обыск. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Каталина Богонос.

"Лучинский допрошен по делу о банковском хищении, у него дома был обыск", - отметила она, подчеркнув, что подробности будут сообщены позже. Сам Лучинский ранее категорически отрицал свое участие в банковском хищении.

"Я не крал, ни единого лея. Разберусь с этим в прокуратуре. Пусть они покажут мне документы, счета, куда все это шло", - заявил молдавскому телеканалу ТВ-8 бывший президент, который возглавлял Молдавию с 1996 по 2001 год.

Кража века

Громкий коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны, разгорелся в 2015 году. Банковская афера, которую назвали кражей века, спровоцировала акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

Как заявил на прошлой неделе глава расследующей это преступление парламентской комиссии Александр Слусарь, к этому преступлению причастны многие известные в Молдавии люди. По его словам, об этом свидетельствует представленный депутатам отчет международного детективного бюро Kroll, которое расследовало это преступление по заказу правительства. Слусарь подтвердил, что в списке главных подозреваемых - бежавший из страны после смены власти бывший лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, бизнесмен Илан Шор и бывший премьер Владимир Филат. Там также значатся имена мачехи Шора - Илоны Шор, а также депутатов партии Шора - Марины Таубер, Регины Апостоловой и Юрия Фотеску, а также близкого к бизнесмену главы агентства "Спутник Молдова" Владимира Новосадюка. Их уже допросили по этому делу, а некоторых арестовали.

В отчете Kroll говорится, что деньги выведены через три банка - "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", которые контролировал Шор. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Однако, Шор явился с повинной и дал показания против Филата, сообщив, что дал политику в виде взяток $250 млн, после чего тот был осужден на 9 лет тюрьмы.

В 2017 году и сам Шор был осужден на 7,5 лет лишения свободы, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию своего имени и избраться депутатом парламента. По словам же Филата, он оказался в тюрьме в связи с борьбой за власть внутри правящей проевропейской коалиции. Он утверждает, что за его арестом стоит бывший партнер по власти Плахотнюк.