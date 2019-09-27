Посол Финляндии в РФ заявил, что Москва является ключевым партнером Хельсинки

ТУЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала назвал Россию ключевым партнером своей страны, несмотря на непростую ситуацию в мире. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в Туле, где проходит XX Российско-финляндский культурный форум.

"Несмотря на непростую ситуацию в мире, отношения двух стран продолжают активно развиваться. Финляндия считает Россию ключевым партнером", - приводит пресс-служба правительства Тульской области слова Хаутала.

Посол отметил, что около 1 тыс. финских компаний работают в России, Финляндия выдает шенгенских виз больше, чем какая-либо другая странна в зоне действия транзитного соглашения. Так, по данным Хаутала, в 2018 году россиянами было получено порядка 700 тыс. виз.

По информации Дюмина, в 2018 году внешнеторговый оборот между Тульской областью и Финляндской Республикой составил около 28 млн долларов, что на 11% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2019 года объем товарооборота составил 30 млн долларов и увеличился в два раза, экспорт вырос на 255% в сравнении с тем же периодом прошлого года. "Нам есть, что предложить нашим партнерам из Финляндии. Выгодные условия для инвестирования в новые производства, сельскохозяйственную переработку, туристический обмен, сотрудничество в других сферах", - сказал глава региона.

Юбилейный Российско-финляндский форум проходит в Туле с 27 по 28 сентября. Он организован Министерством культуры РФ при участии Министерства иностранных дел РФ и Министерства образования и культуры Финляндии. Итогом форумной деятельности с 2000 по 2018 годы стали почти 1,5 тыс. проектов, реализованных учреждениями культуры двух государств.