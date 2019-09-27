Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) считает, что Россия причастна к скандалу вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Такое предположение Пелоси сделала в пятницу в эфире телеканала MSNBC .

"Неправильно, когда иностранное правительство вмешивается в наши выборы, а в данном случае президент Соединенных Штатов просил именно об этом", - сказала спикер Палаты представителей, имея в виду обвинения в адрес Трампа в оказании давления на своего украинского коллегу с целью добиться начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. "Я, кстати, считаю, что Россия приложила к этому руку", - добавила Пелоси, не пояснив, что она имеет в виду, и не предоставив доказательств своих слов.

Демократ обещала ограничивать процедуру импичмента исключительно упомянутым выше скандалом. "Нам следует сосредоточиться, так как [американская] общественность встревожена. Она встревожена тем, что президент Соединенных Штатов использовал деньги налогоплательщиков, чтобы в своих политических интересах шантажировать лидера другой страны", - утверждала она.

Ей был задан вопрос по поводу вероятности завершения процедуры импичмента до конца текущего года. По словам Пелоси, демократы настроены работать в этом направлении "без промедления, но и без спешки". Она крайне критически расценила действия министра юстиции, генерального прокурора Уильяма Барра: "Он потерял голову <...> Я считаю, что они [Минюст США] намереваются утаивать то, что они утаили до сих пор".

Скандал из-за разговора двух президентов

Утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали скандал в Вашингтоне. Американский лидер якобы оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий в содержании июльского телефонного разговора американского и украинского президентов.

Новость обновлена (16:43 мск) - включает дополнительные высказывания по срокам процедуры импичмента и действиям Минюста США