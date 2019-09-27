В Алжире проходят массовые акции протеста против предложенного властями плана выборов

ТАСС, 27 сентября. Тысячи граждан Алжира вышли в пятницу на центральные площади, улицы столицы и ряда других городов страны, чтобы вновь потребовать ухода от власти представителей нынешнего руководства страны, осуществления коренной реформы политической системы, проведения честных и прозрачных выборов, решительной борьбы с коррупционерами, обеспечения демократических прав и свобод.

Как сообщает информационный портал TSA, в центре алжирской столицы дежурят усиленные наряды полиции.

Участники акции, проходящей 32-ю пятницу подряд, выражают протест против того, чтобы намеченные на 12 декабря выборы проводились по сценарию властей. Протестующие считают выдвижение бывшим премьер-министром Алжира Али Бенфлисом своей кандидатуры для борьбы за высший пост "уловкой и маневром" правящего режима, желающего сохранить текущее положение вещей, устроив "выборный маскарад".

Тем временем, власть демонстрирует свою решимость организовать выборы в назначенные сроки и не допустить возникновения конституционного вакуума. Как пишет в пятницу портал Alg24, начальник штаба Национальной народной армии (ННА), заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах предостерег "различные стороны от попыток помешать проведению голосования". Тех же, кто решится "создавать препятствия для выборов, ждет справедливое и жесткое наказание", подчеркнул он.

Ранее на этой неделе замминистра обороны заверил, что армия Алжира "полна решимости непрерывно находиться вместе с народом, создать благоприятные, подходящие условия, принять надлежащие меры для обеспечения безопасности при проведении голосования, чтобы граждане имели все возможности для массового и эффективного участия в президентских выборах".

В Алжире с 22 февраля каждую пятницу в столице и ряде других городов проходят многотысячные манифестации. Поначалу люди добивались ухода Абдельазиза Бутефлики с поста президента, который тот занимал с 1999 по 2019 год. После того, как 2 апреля политик сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только крупных чиновников, но и армейскую верхушку.