Бурджанадзе: Грузия должна сделать шаги на пути к восстановлению полетов из России

ТБИЛИСИ, 27 сентября. /ТАСС/. Российские власти позитивно смотрят на возможность отменить введенный временный запрет на прямое авиасообщение с Грузией, однако определенные шаги навстречу должна сделать и грузинская сторона. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

"Недавно я была в Москве и проводила встречи в разных местах, и я знаю прекрасно, что Россия позитивно относится к вопросу восстановления авиасообщения. Естественно, в этом деле первый шаг должна сделать грузинская сторона, потому что такое решение было принято исходя из конфликта, который происходил в Грузии (митинги 20-21 июня - прим. ТАСС). Россия была незаслуженно оскорблена, и Грузия должна адекватно оценить это оскорбление и протянуть руку примирения в этом случае", - сказала Бурджанадзе.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций.