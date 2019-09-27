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Приостановка авиасообщения с Грузией

Бурджанадзе: Грузия должна сделать шаги на пути к восстановлению полетов из России

Тбилиси следует протянуть руку примирения в этом случае, считает лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение"

ТБИЛИСИ, 27 сентября. /ТАСС/. Российские власти позитивно смотрят на возможность отменить введенный временный запрет на прямое авиасообщение с Грузией, однако определенные шаги навстречу должна сделать и грузинская сторона. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

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"Недавно я была в Москве и проводила встречи в разных местах, и я знаю прекрасно, что Россия позитивно относится к вопросу восстановления авиасообщения. Естественно, в этом деле первый шаг должна сделать грузинская сторона, потому что такое решение было принято исходя из конфликта, который происходил в Грузии (митинги 20-21 июня - прим. ТАСС). Россия была незаслуженно оскорблена, и Грузия должна адекватно оценить это оскорбление и протянуть руку примирения в этом случае", - сказала Бурджанадзе.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
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