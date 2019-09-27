{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приостановка авиасообщения с Грузией

В Тбилиси заявили, что восстановление полетов из РФ будет шагом в правильном направлении

Авиасообщение было прервано по решению российской стороны, напомнил спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе

ТБИЛИСИ, 27 сентября. /ТАСС/. Решение российских властей о восстановлении авиасообщения с Грузией будет воспринято Тбилиси как шаг в правильном направлении. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

На эту тему
Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам?

"Как вы знаете, авиасообщение было прервано по решению российской стороны в июне. Это было связано с определенными событиями. Мы тогда дали соответствующую оценку этому решению. Я уже не хочу возвращаться к этому. Если российская сторона примет решение о восстановлении регулярного авиасообщения, то мы это будем считать шагом в правильном направлении", - сказал Абашидзе.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
Трамп призвал конгрессмена Адама Шиффа уйти в отставку
Президент США отметил, что Адам Шифф прочитал Конгрессу "несуществующую версию" его разговора с Зеленским
Читать полностью