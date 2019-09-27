Встреча комиссии США и России по выполнению Договора о СНВ может пройти в ноябре

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Очередная сессия консультативной комиссии по выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с участием США и России может пройти в ноябре. Об этом заявил директор Центра НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения Уильям Альберк, выступая в Европарламенте.

"США и РФ возобновили переговоры по стратегической безопасности. Они встречались в этом году в Праге и Женеве. Они продолжат этот диалог. Двусторонняя комиссия по СНВ должна провести встречу, полагаю, в ноябре", - сказал он.

ДСНВ вступил в силу в 2011 году сроком на десять лет, если не будет заменен до 2021 года новым соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризовала последний как "золотой стандарт" в области разоружения. Однако в конце октября 2018 года представитель Белого дома предупредил, что администрация едва ли даст согласие на продление ДСНВ. Двусторонние консультации по этому документу традиционно проходят в закрытом формате.