В Международной федерации журналистов осудили лишение телеканала "112 Украина" лицензий

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Решение о лишении телеканала "112 Украина" лицензий на эфирное вещание является безосновательным и нарушает принцип свободы СМИ. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в пятницу генеральный секретарь Международной федерации журналистов (МФЖ) Энтони Белланже.

Телеканал "112 Украина" лишили лицензий на эфирное вещание. Что будет дальше?

"Мы очень обеспокоены этим решением и до сих пор не видим для этого никаких оснований. Оно не только нарушает принцип свободы СМИ, но и угрожает рабочим местам", - сказал он.

По его словам, Украине необходимо развивать демократию, что невозможно без критики журналистов. "Украина должна освободить место для всех форм критики в СМИ, чтобы обеспечить полноценное функционирование демократии", - отметил он.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны. По мнению Нацсовета, они нарушали программную концепцию вещания в течение многих лет, несмотря на то, что им неоднократно ранее выносились предупреждения.

Телеканал назвал решение регулятора незаконным и заявил, что рассматривает такие действия как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине". Генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский, комментируя решение, заявил о намерении "информировать об этом факте беззакония международные структуры". Телеканал также намерен оспаривать решение Нацсовета в суде.