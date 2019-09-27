Переговоры между ЕС и Лондоном по Brexit вновь завершились безрезультатно

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Встреча между главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и министром Великобритании по вопросам Brexit Стивеном Баркли, на которой обсуждался вопрос выхода королевства из состава Евросоюза, вновь завершились безрезультатно. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам переговоров.

"ЕС остается открытым и готов рассмотреть любые осуществимые и юридически действенные предложения, которые отвечают всем этим целям (в рамках соглашения от 25 ноября - прим. ТАСС)", - отмечается в нем.

Как говорится в документе, Мишель Барнье подчеркнул на встрече с Баркли, что "крайне важно, чтобы соглашение о выходе включало полностью функциональное решение, позволяющее избежать жесткой границы на острове Ирландия, защитить всю островную экономику и целостность единого рынка".

Главным препятствием на пути заключения сделки между Лондоном и Брюсселем является положение о "бэкстопе" - особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на "бэкстоп" в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают нынешние предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.