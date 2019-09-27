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Brexit
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Переговоры между ЕС и Лондоном по Brexit вновь завершились безрезультатно

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье подчеркнул важность того, чтобы соглашение позволило "избежать жесткой границы на острове Ирландия", чтобы защитить целостность единого рынка

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Встреча между главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и министром Великобритании по вопросам Brexit Стивеном Баркли, на которой обсуждался вопрос выхода королевства из состава Евросоюза, вновь завершились безрезультатно. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам переговоров.

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"ЕС остается открытым и готов рассмотреть любые осуществимые и юридически действенные предложения, которые отвечают всем этим целям (в рамках соглашения от 25 ноября - прим. ТАСС)", - отмечается в нем.

Как говорится в документе, Мишель Барнье подчеркнул на встрече с Баркли, что "крайне важно, чтобы соглашение о выходе включало полностью функциональное решение, позволяющее избежать жесткой границы на острове Ирландия, защитить всю островную экономику и целостность единого рынка".

Главным препятствием на пути заключения сделки между Лондоном и Брюсселем является положение о "бэкстопе" - особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на "бэкстоп" в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают нынешние предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

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