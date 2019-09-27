Лондон заявил о готовности применять "поправку Магнитского" против Венесуэлы после Brexit

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. "Поправка Магнитского" к новому британскому закону о санкциях после Brexit будет применяться в отношении Венесуэлы и других стран, где нарушаются права человека. О готовности Лондона к таким шагам говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Великобритании, приветствовавшего решение ЕС о введении новых санкций против сотрудников администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Когда Соединенное Королевство покинет ЕС, мы не только сохраним в действии уже введенные [Евросоюзом] санкции против Венесуэлы. Соединенное Королевство также задействует наш собственный санкционный режим имени Магнитского, чтобы еще активнее выступать против нарушений прав человека по всему миру", - отмечается в документе.

Глава МИД Доминик Рааб подчеркнул, что Великобритания вместе со своими международными партнерами должна последовательно оказывать "политическое и моральное давление" на "нелегитимный режим Мадуро".

"Введенные [ЕС] санкции являются частью нашего ответа на гуманитарный кризис, от которого страдает народ Венесуэлы и весь регион", - сказал Рааб.

В 2018 году ЕС ввел санкции против 18 венесуэльских чиновников, а 27 сентября 2019 года расширил свой санкционный список до 25 человек. Под действие санкций подпали сотрудники венесуэльских сил безопасности и разведки, которых Евросоюз считает причастными к пыткам и другим серьезным нарушениям прав человека.

"Поправка Магнитского" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как страна покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде). Британские депутаты уже несколько раз выражали недовольство по поводу того, что "поправка Магнитского" до сих пор не применялась.

Британский вариант "поправки Магнитского" соответствует принятому в США одноименному закону, который позволяет замораживать активы и запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека.