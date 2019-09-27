Члены нескольких фракций Бундестага призвали к ослаблению антироссийских санкций

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Члены ряда фракций германского Бундестага (парламент ФРГ) призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций ЕС. Об этом в пятницу сообщила медиакомпания Deutsche Welle (DW).

По ее данным, за постепенное снятие ограничительных мер они выступили в ходе дискуссии, которая прошла в пятницу под патронажем Восточного комитета немецкой экономики. Как считает эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по экономике и энергетике Бернд Вестфаль, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Ангела Меркель "должны включить эту тему в повестку дня ЕС". "Мы сделаем первый шаг и посмотрим, как поступит Россия", - указал депутат.

Как отметила Deutsche Welle, за постепенное снятие санкций также выступили председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст из фракции Левой партии, депутат от фракции Христианско-социального союза Петер Рамзауэр. Кроме того, за смягчение - при определенных условиях - ограничительных мер высказалась и Сандра Везер из фракции Свободной демократической партии.

Ранее о необходимости постепенной отмены санкции заявили ряд премьер-министров восточногерманских земель ФРГ, напомнила DW.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.