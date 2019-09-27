Исполнительный вице-президент Венесуэлы прибыла на ГА ООН, несмотря на санкции США

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прибыла в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на введенные в отношении нее санкции США. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в организации.

"Да, она выступит сегодня во вторую половину дня", - подтвердил собеседник агентства.

В среду глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о приостановке разрешения на въезд в США представителям властей Венесуэлы и Ирана высокого ранга, а также их семьям, в рамках борьбы с коррупцией.