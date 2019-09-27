Британский суд отказался экстрадировать в Азербайджан супругу бывшего банкира Гаджиева

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Лондонский суд отказал азербайджанским властям в экстрадиции супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева, который вместе с супругой обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупном размере. О решении суда сообщила в пятницу газета Financial Times.

Суд согласился с доводами в пользу того, что Гаджиева, проживающая в Лондоне с 2010 года, могла участвовать в схеме по отмыванию и присвоению средств, и не счел, что дело, заведенное на нее в Азербайджане, является "политически мотивированным", как утверждали адвокаты женщины. При этом судья Эмма Арбатнот выразила сомнения в независимости азербайджанских судов и мотивировала отказ экстрадировать Гаджиеву тем, что на родине ее "право на отправление правосудия может оказаться вопиющим образом нарушено". Представители Азербайджана намерены оспорить принятое судом решение.

В ноябре прошлого года Гаджиева была арестована в Лондоне по запросу азербайджанских властей, а затем отпущена под залог в £500 тыс. ($656 тыс.). Она стала первой иностранкой, в отношении которой британское Национальное агентство по борьбе с преступностью применило правовой механизм "Ордер на богатство неустановленного происхождения". Власти Соединенного Королевства требуют, чтобы Гаджиева объяснила, откуда она получила средства на покупку недвижимости в Лондоне общей стоимостью £22 млн ($28,8 млн), а также дорогостоящих ювелирных изделий на сумму более £400 тыс. Гаджиева подала апелляцию на применение ордера, которая будет рассмотрена в декабре.