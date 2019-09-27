В ООН заявили, что пытаются решать проблемы невыдачи виз для дипломатов

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Секретариат ООН при невыдаче властями США виз делегатам для участия в мероприятиях по линии ООН всякий раз пытается решить эти вопросы, но в конечном счете вопрос о выдаче виз зависит от американских властей. Об этом заявил в пятницу на встрече с журналистами официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать невыдачу американских виз представителям России и Ирана.

Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

"Существует соглашение об условиях пребывания здесь дипломатов, которое также определяют порядок действий страны-хозяйки, - отметил он. - Когда возникает вопрос о выдаче виз дипломатам, мы поднимаем его в ходе контактов с принимающей стороной и пытаемся наилучшим образом урегулировать эти вопросы, однако в конечном счете вопрос о выдаче виз - это ответственность страны-хозяйки".

"Всякий раз, когда государство - член ООН уведомляет нас о невыдаче виз членам своей делегации, мы поднимаем этот вопрос с принимающей стороной", - добавил он.

Ранее 10 членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк.