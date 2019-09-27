Помпео заявил, что Россия и США способны вернуться к конструктивному взаимодействию

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты в состоянии вернуться к конструктивному взаимодействию, несмотря на имеющиеся между Москвой и Вашингтоном разногласия. Такое мнение выразил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Несмотря на то, что у нас [США] есть области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь вперед. Нам удавалось прежде работать вместе. Мы можем добиться этого вновь", - написал руководитель американского внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

По словам Помпео, он и Лавров рассмотрели на нынешних переговорах не только состояние двусторонних отношений России и США, но и другие важные вопросы международной повестки дня.

"Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым, чтобы обсудить двусторонние вопросы и спектр глобальных вызовов, включая контроль над вооружениями", - отметил Помпео. Никаких других деталей переговоров он не привел.