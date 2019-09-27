Эспер: задержка в предоставлении Киеву военной помощи не сказалась на нацбезопасности США

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Временная приостановка американской военной помощи для Украины не повлияла на национальную безопасность США. Об этом заявил в пятницу журналистам американский министр обороны Марк Эспер перед встречей в Вашингтоне с министром обороны Норвегии Франком Бакке-Енсеном.

"На данный момент большая часть денег отправлена. Ни при каких условиях и никогда никакие задержки, связанные с этими деньгами, финансированием, не влияли на национальную безопасность США", - отметил глава Пентагона, комментируя ситуацию с военной помощью Украине на $250 млн. При этом в среду он отказался отвечать на этот вопрос, заявив, что "хочет держать Минобороны подальше от политики". Предоставление иностранной военной помощи, согласно американским доктринам, должно отвечать интересам национальной безопасности США.

Руководитель оборонного ведомства также подчеркнул, что предоставит американским законодателям всю необходимую информацию по ситуации вокруг военной помощи Украине. "Мы предоставим Конгрессу и кому бы то ни было любую информацию, которую мы можем предоставить по этому инциденту, в том же ключе, как и с любым другим вопросом [с которым обращаются законодатели]", - отметил Эспер.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга сообщил ТАСС, что Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами, еще приблизительно $140 млн будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечала газета, американский лидер хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.