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Начало процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента Трампа

В ходе голосования 184 республиканца высказались за и 222 демократа - против
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, в пятницу отклонила внесенную республиканцами резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

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При голосовании конгрессмены разделились строго по партийной принадлежности: 184 республиканца высказались за и 222 демократа - против.

Процедура импичмента была начата на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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