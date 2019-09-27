Палата представителей США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента Трампа

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу?

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

При голосовании конгрессмены разделились строго по партийной принадлежности: 184 республиканца высказались за и 222 демократа - против.

Процедура импичмента была начата на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.