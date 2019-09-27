В США в четвертых теледебатах демократов будут участвовать 12 претендентов

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Теледебаты 12 претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года пройдут 15 октября в городе Вестервилл (штат Огайо). Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к выборам в США в 2020 году.

На сцену конференц-зала Университета Оттербейн (Otterbein University) выйдут бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, бизнесмен Эндрю Янг, член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард и миллиардер Том Стейер.

Стейер и Габбард в предыдущих, третьих общенациональных теледебатах не участвовали, поскольку не смогли вовремя выполнить одно из требований Национального комитета Демократической партии США - добиться по итогам четырех опросов уровня поддержки потенциальных избирателей в 2%.

Вопросы участникам дебатов в Вестервилле будут задавать журналисты газеты The New York Times и телекомпании CNN, которая будет вести трансляцию. Ранее Национальный комитет Демократической партии рассматривал возможность разделить участников на две группы в случае, если их будет больше 10, однако теперь от этих планов решено отказаться. "Наша цель - собрать как можно большую телеаудиторию, - привел Election Central слова представителя Национального комитета Демократической партии. - Мы считаем, что это удастся сделать, проведя теледебаты за один вечер".

Помимо предстоящих в октябре общенациональных теледебатов, Национальный комитет Демократической партии намерен провести аналогичные мероприятия еще дважды до конца нынешнего года и шесть раз - в период с января по апрель 2020-го.

3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.