СМИ: Китай и Кирибати восстановили дипломатические отношения

ТАСС, 27 сентября. Министр иностранных дел КНР Ван И и президент Республики Кирибати Танети Маамау подписали документ о восстановлении дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

Отмечается, что документ был подписан в постоянном представительстве КНР при ООН в Нью-Йорке. Город на Восточном побережье США в настоящее время принимает 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

20 сентября о разрыве официальных отношений с Республикой Кирибати объявила администрация Тайваня. Этот шаг она объяснила тем, что крошечное тихоокеанское государство готовится установить дипломатические связи с КНР. 16 сентября Тайбэй по этой же причине разорвал официальные отношения с Соломоновыми Островами.

В результате число стран, признающих суверенитет самоуправляемого китайского острова, сократилось до 15. Основную их часть составляют малые государства Латинской Америки, Африки и Океании, которым Тайбэй оказывает финансово-экономическую помощь, а также Ватикан.

В 2018 году Тайвань лишился сразу трех союзников на международной арене: с ним разорвали связи Буркина-Фасо, Доминиканская Республика и Сальвадор. Это произошло на фоне усиления материковым Китаем кампании по дипломатической изоляции острова, который Пекин считает неотъемлемой частью своей территории.