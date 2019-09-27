Демократы в Конгрессе могут начать слушания по импичменту Трампа на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Демократы в Конгрессе США готовятся начать слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа уже на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу телеканалу CNN председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).
"Мы будем продвигаться настолько быстро, насколько это возможно", - заявил он. "Но надо понять, кто сможет явиться на слушания, а кого придется принудить", - добавил конгрессмен. По его словам, уже на следующей неделе его комитет может выписать первые повестки с требованием явиться на слушания.
В настоящее время комитет ведет переговоры, чтобы перед конгрессменами выступил сотрудник американских спецслужб, поднявший тревогу из-за беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Кроме того, как отмечает телеканал, демократы могут потребовать присутствия на слушаниях других лиц, фигурирующих в жалобе осведомителя: адвоката президента Рудольфа Джулиани, а также министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра.
Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.
Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.
Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.