Несколько делегаций покинули зал Генассамблеи ООН во время выступления Венесуэлы

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Делегации нескольких стран покинули в пятницу зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала пленарных заседаний Генассамблеи.

Зал, в частности, покинули представители США и Колумбии. Один из американских дипломатов перед тем, как выйти из зала, демонстративно наклонил стул, прислонив его спинкой к столу.

Как стало известно корреспонденту ТАСС из дипломатических источников, в состав колумбийской делегации вошли представители венесуэльской оппозиции. Они выкрикнули имя своего лидера Хуана Гуайдо, после чего вышли из зала.

По оценке корреспондента ТАСС, во время выступления Родригес зал Генассамблеи покинули не менее восьми делегаций. Дипломаты европейских стран остались сидеть на своих местах, ушли представители ряда латиноамериканских стран, за исключением Кубы, Мексики и Уругвая.

За 30 минут до выступления Родригес обстановка в штаб-квартире ООН заметно накалилась. На балконе для прессы была значительно усилена охрана, самих журналистов попросили передвинуться с первых двух рядов на последние. Охранники, которых было около 20, объяснили эти меры необходимостью предотвращения провокаций.