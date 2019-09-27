В Афганистане пройдут президентские выборы в условиях террористической угрозы

ТЕГЕРАН, 27 сентября /ТАСС/. Президентские выборы пройдут субботу в Афганистане. Населению страны предстоит прийти на избирательные участки в условиях угроз терактов со стороны боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Нынешние выборы президента являются четвертыми после падения режима талибов в 2001 году. Глава государства избирается на всеобщих выборах путем прямого тайного голосования сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд. Если в первом раунде ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, проводится второй тур. В нем принимают участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

Проведение выборов планировалось на 20 апреля, затем они были перенесены на 20 июля, и, наконец, на 28 сентября 2019 года. В связи с этим Верховный суд Афганистана продлил срок полномочий действующего президента страны Ашрафа Гани, который истекал 22 мая, до избрания нового главы государства.

Подготовка к голосованию проходила на фоне резкого роста активности боевиков. Движение "Талибан", не признающее легитимность афганского правительства, продолжает осуществлять диверсии на территории страны. В преддверии выборов представители движения объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки. Со своей стороны афганская армия в четверг призвала граждан не обращать внимания на угрозы со стороны боевиков радикального движения "Талибан".

Кандидаты и организация выборов

На высший государственный пост Афганистана претендуют 16 человек. Официально в списках кандидатов значатся 18 человек, однако двое - бывший министр иностранных дел Залмай Расул и экс-советник президента по нацбезопасности Мохаммад Ханиф Атмар - заявили о прекращении своей избирательной кампании.

Основными соперниками в гонке за пост президента, как и в 2014 году, считаются Ашраф Гани и глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. При этом, несмотря на сохраняющуюся нестабильность в государстве, действующего президента называют фаворитом гонки. Потенциальными конкурентами Гани и Абдуллы могут стать бывший глава Национальной дирекции по безопасности Рахматулла Набиль, экс-лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр и бывший посол Афганистана в Лондоне Ахмад Вали Масуд.

К обеспечению безопасности на выборах президента будут привлечены более 70 тысяч военнослужащих. По данным главы Независимой избирательной комиссии (НИК) Афганистана Хавы Алам Нуристани, в день голосования из более 5,3 тыс. избирательных участков в стране 431 будет закрыт по соображениям безопасности, из-за незначительного числа зарегистрированных избирателей или недоступности отдельных районов. Бюджет выборов - $149 млн.

Согласно календарю НИК, предварительные результаты голосования должны быть оглашены 19 октября, окончательные - 7 ноября. В случае необходимости второй тур может состояться 23 ноября 2019 года.

Право голоса в Афганистане имеют граждане от 18 лет. В избирательных списках зарегистрировано более 9 млн человек.