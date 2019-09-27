В Венесуэле заявили, что Колумбия передала ООН доклад с поддельными фотографиями

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Доклад с обвинениями в адрес властей Венесуэлы, который президент Колумбии Иван Дуке передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, содержит поддельные фотографии. С таким заявлением выступила в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на общеполитических дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Поверхностный анализ показал, что фотографии, которые принес Иван Дуке, утверждая, что это Венесуэла, на самом деле были сняты на территории Колумбии", - сказала она.

В среду, выступая на Генассамблее, Дуке сообщил, что передаст председателю Генассамблеи и генеральному секретарю ООН 128-страничное досье, в котором якобы имеются доказательства того, что правительство Николаса Мадуро поддерживает "преступные группировки и наркоторговцев, действующих в Венесуэле с целью нападения на Колумбию".

В конце августа на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик с выступлением одного из лидеров леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) Лусиано Марина Аранго, более известного под псевдонимом Иван Маркес. Он объявил, что часть бывших повстанцев намерена вернуться к вооруженной борьбе. На записи видно, что лидера РВСК окружают несколько десятков мужчин и женщин с оружием и в камуфляже.

Маркес в своей речи утверждал, что видео было снято в колумбийской Амазонии. В Боготе в свою очередь заявили, что запись была сделана в Венесуэле, а власти этой страны якобы оказывают повстанцам поддержку. Каракас отрицает эти обвинения.