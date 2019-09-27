Демократы в США потребовали документы по Украине и вызвали на слушания сотрудников Госдепа

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США потребовали от госсекретаря США Майкла Помпео предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента нескольких сотрудников Госдепартамента. Об этом сообщается в заявлении, распространенном в пятницу комитетом по иностранным делам Палаты представителей.

Совместное письмо главе американской дипломатии направили председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд). "Невыполнение требований запроса или отказ от их выполнения будет являться свидетельством попытки воспрепятствовать проведению Палатой представителей расследования в рамках импичмента", - говорится в письме. Конгрессмены потребовали предоставить документы к 4 октября. Соответствующий запрос был направлен от комитета по иностранным делам Палаты представителей. Отказ выполнить требование Конгресса считается в США неуважением к законодательному органу и может преследоваться в суде.

Кроме того, конгрессмены уведомили Помпео о том, что намерены вызвать для дачи показаний в Конгресс бывшего американского посла на Украине Мари Йованович (2 октября), спецпредставителя США по Украине Курта Волкера (3 октября), заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента (7 октября), советника госдепартамента Ульриха Брехбула (8 октября), а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда (10 октября).

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.