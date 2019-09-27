Экс-глава МИД Австрии поддержала идею Макрона о сближении Европы с Россией

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поддерживает инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона о сближении Европы с Россией и считает, что РФ должна быть интегрирована в европейскую архитектуру безопасности. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью газете Le Figaro.

"Я полностью поддерживаю предложение Эмманюэля Макрона, - заявила экс-глава МИД. - Россия находится в Европе, и давайте будем осторожны со своим поведением, чтобы не отговорить ее и не бросить в объятия Китая. Президент Франции также говорил о создании общей архитектуры безопасности, в которую будет интегрирована Россия, и это было бы желательно".

"Что касается Украины, то давайте вернемся немного назад и вспомним, как Москва была разочарована поведением американцев и некоторых европейцев в Ираке, поведением НАТО в Югославии, - продолжила Кнайсль. - Позже, предложив подписать соглашение об ассоциации с Украиной, что я считаю слишком жестким, Брюссель поставил Украину перед невозможным выбором. Ее заставили окончательно закрепиться в Европе, при этом забыв, что страна находится посередине континента, на распутье".

"Мы должны снова начать вести диалог с Россией, потому что даже в эпоху холодной войны мы общались лучше", - подчеркнула она.

Кнайсль также поделилась своими впечатлениями о президенте России Владимире Путине, который посетил ее свадьбу. "Владимир Путин, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров, является лучшим дипломатом, чем европейские профессионалы, которые увязли в заранее подготовленных сценариях, - отметила она. - Они умеют смотреть собеседникам в глаза, чего не хватает в Брюсселе".

Макрон о сближении Европы с Россией

Выступая 27 августа в Елисейском дворце на совещании послов Франции, Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в том числе в связи с "укреплением новых держав". Он высказался в пользу расширения диалога и укрепления отношений с Россией, отметив, что партнерство с Москвой необходимо для построения новой архитектуры доверия и безопасности в Европе.