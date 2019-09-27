Telegraph: оппозиция готовится инициировать вотум о доверии кабмину Джонсона

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Две крупнейшие оппозиционные парламентские партии Великобритании могут в начале следующей недели инициировать вотум о доверии правительству премьер-министра Бориса Джонсона. Как сообщила в пятницу газета Daily Telegraph, Лейбористская партия и Шотландская народная партия (ШНП) активно обсуждают такую возможность.

Высокопоставленные члены ШНП заявили изданию, что в партии готовы поддержать лидера лейбористов Джереми Корбина в борьбе за премьерство, считая это единственным способом предотвратить Brexit без сделки с ЕС. Для того, чтобы у оппозиции были реальные шансы вынести правительству вотум недоверия, вынудив Джонсона покинуть свой пост, к ШНП и лейбористам должны присоединиться "Либеральные демократы", а также часть бывших депутатов-консерваторов, исключенных из правящей партии в начале сентября за то, что они выступили против Джонсона в ходе ключевого для премьера голосования. Сам глава правительства в среду открыто обвинил оппозицию в трусости, призвал ее попытаться вынести ему вотум недоверия, понимая, что его противникам будет сложно получить необходимое число голосов.

Сложность для правительства представляет тот факт, что оппозиция может поставить на голосование вопрос о доверии кабмину в те дни, когда большинство депутатов правящей Консервативной партии будут находиться в Манчестере на ежегодной партийной конференции. Хотя парламент обычно приостанавливает свою работу в период проведения таких мероприятий, депутаты в четверг отказали Джонсону в просьбе устроить перерыв в заседаниях на время съезда. Источники в партии тори заявили "Дейли телеграф", что консерваторы готовы к такой возможности и ее члены проинструктированы о том, что должны "первым же поездом возвращаться в Лондон", если оппозиция все же решится на вотум. Это едва ли произойдет, если свою точку зрения не поменяют либдемы, представитель которых заявил изданию, что в партии не намерены поддерживать премьерские амбиции Корбина, который имеет наибольшие шансы возглавить правительство переходного периода в случае смещения Джонсона.

При этом и оппозиционные партии, и бывшие консерваторы, и даже некоторые из депутатов, остающихся в ее рядах и пока открыто не выступающих против Джонсона, крайне обеспокоены перспективой Brexit без сделки. В британских СМИ обсуждаются различные варианты того, как Джонсон может обойти принятый парламентом закон, который был призван заблокировать такую возможность. Так называемый закон Бенна обязывает правительство просить ЕС об очередной отсрочке Brexit, если Джонсону к 19 октября так и не удастся достичь нового соглашения с Брюсселем. Чтобы помешать этому оппозиция может попытаться в очередной раз захватить контроль над парламентской повесткой дня и экстренно принять очередной закон, который должен будет спутать карты кабмину.