Все участники предвыборной гонки от Демократической партии высказались за импичмент Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Все претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года в США поддержали запуск процедуры импичмента нынешнего президента Дональда Трампа. Как сообщила в пятницу газета The New York Times , последней из 19 политиков за импичмент высказалась член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард.

По информации издания, она до последнего придерживалась обратной точки зрения. "До этого момента я выступала против импичмента, потому что это еще более разделит нашу и без того крайне разобщенную страну, - приводит издание ее слова. - Однако, внимательно изучив стенограмму разговора с президентом Украины [Владимиром Зеленским], жалобу осведомителя, письмо генерального инспектора [разведывательных служб Майкла Аткинсона], а также комментарии президента Трампа по этому вопросу, к сожалению, я пришла к убеждению, что если мы не запустим процедуру [импичмента], это создаст очень опасный прецедент". Ранее, как подчеркивает The New York Times, идею запуска процедуры импичмента поддержали остальные 18 демократов, претендующие на выдвижение кандидатом на выборах.

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.