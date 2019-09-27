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Кризис в Сирии

Педерсен объявит дату встречи конституционного комитета после встречи с главой МИД Сирии

Как сообщил спецпосланник генсека ООН, скорее всего заседание состоится 29 или 30 октября
Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен Александр Щербак/ТАСС
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Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 28 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в ближайшие часы обсудит с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом дату первого заседания Конституционного комитета, которое может состояться 29 или 30 октября. Об этом он сообщил ТАСС после объявления о создании комитета.

"Сегодня вечером [в ночь на субботу мск] обсужу это [дату первой встречи комитета] с Валидом Муаллемом и в понедельник во время заседания Совета Безопасности я назову дату, - сказал он. - Но это маленькие практические детали, которые нужно уточнить".

"Скорее всего заседание действительно состоится в один из двух указанных вами дней (29 или 30 октября)", - пояснил Педерсен.

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СирияКризис в СирииПедерсен, Гейр
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