Педерсен объявит дату встречи конституционного комитета после встречи с главой МИД Сирии

ООН, 28 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в ближайшие часы обсудит с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом дату первого заседания Конституционного комитета, которое может состояться 29 или 30 октября. Об этом он сообщил ТАСС после объявления о создании комитета.

"Сегодня вечером [в ночь на субботу мск] обсужу это [дату первой встречи комитета] с Валидом Муаллемом и в понедельник во время заседания Совета Безопасности я назову дату, - сказал он. - Но это маленькие практические детали, которые нужно уточнить".

"Скорее всего заседание действительно состоится в один из двух указанных вами дней (29 или 30 октября)", - пояснил Педерсен.