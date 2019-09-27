Власти Венесуэлы призвали оппозицию возобновить диалог при содействии Норвегии

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы попросило представителей оппозиции возобновить переговоры при посредничестве Норвегии.

"Экстремистский сектор венесуэльской оппозиции попросили вновь вступить в переговоры при посредничестве Норвегии", - сказала в пятницу вице-президент республики Дельси Родригес на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

По словам Родригес, власти Венесуэлы готовы к диалогу, но "он должен проходить без вмешательства со стороны и базироваться на уважении суверенитета". "Никто не согласится пойти на переговоры с приставленным к голове пистолетом", - добавила она.

В мае в Осло прошло несколько раундов непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Последний этап диалога начался 8 июля на Барбадосе, но был приостановлен в августе правительством, которое объяснило свое решение "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

15 сентября правительство Венесуэлы и ряд представителей оппозиции договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира - постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести переговоры по широкому кругу вопросов. После этого президент Николас Мадуро заявил, что власти республики готовы в любой момент возобновить переговоры при посредничестве Норвегии.