Джулиани заявил, что даст показания в Конгрессе лишь с согласия Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани только при согласии Дональда Трампа даст показания в Конгрессе, который проводит разбирательство в рамках процедуры импичмента, начатой из-за телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Джулиани заявил в пятницу телекомпании CNN .

"Если я соглашусь [давать показания], а он [Трамп] будет против, то я не смогу давать показания", - пояснил адвокат главы государства. Джулиани на этой неделе предоставил в распоряжение телекомпании СМС-переписку со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Последний 19 июля передал адвокату контактные данные помощника украинского лидера Андрея Ермака, а позднее поставил в известность об итогах телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля.

Джулиани сказал, что не получал повесток от каких-либо комитетов Палаты представителей и рассмеялся в ответ на вопрос, как он поступит, если законодатели попытаются принудить его отвечать на вопросы, касающиеся выяснения им деяний на Украине бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с сыном Хантером. "Я сочту это насмешкой, горькой насмешкой. У них [конгрессменов] нет таких полномочий. Я оспорил бы такую повестку на том основании, что у них нет комитета с достаточными на то полномочиями", - добавил адвокат президента, признав, что пока не обсуждал с Трампом данный вопрос.

Первые запросы демократов

Демократы в нижней палате Конгресса в пятницу объявили, что потребовали от госсекретаря США Майкла Помпео предоставить документы, касающиеся контактов Трампа с Зеленским. Совместное письмо главе американской дипломатии направили председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд). Отказ выполнить требование Конгресса считается в США неуважением к законодательному органу и может преследоваться в суде.

Конгрессмены уведомили Помпео о намерении вызвать для дачи показаний бывшего американского посла на Украине Мари Йованович (2 октября), Волкера (3 октября), заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента (7 октября), советника госдепартамента Ульриха Брехбула (8 октября), а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда (10 октября). Волкер, как информировала в пятницу CNN, подал в отставку.

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.