{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: власти Ирака 30 сентября откроют пропускной пункт на границе с Сирией

КПП между сирийским городом Бу-Кемаль и иракским Эль-Каимом был закрыт в 2013 году

ТАСС, 28 сентября. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди согласился открыть контрольно-пропускной пункт "Эль-Каим" на границе с Сирией с понедельника, 30 сентября. Об этом в субботу сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя пограничной службы.

Контрольно-пропускной пункт между сирийским городом Бу-Кемаль и иракским Эль-Каимом был закрыт в 2013 году из-за военных действий, которые велись против "Исламского государства" (ИГ; террористическая организация, запрещенная в РФ). О скором открытии КПП власти двух стран сообщали с осени прошлого года.

Теги
ИракСирия
WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Как сообщает газета, Рудольф Джулиани отказался участвовать в форуме ЕАЭС в Ереване после критики в СМИ
Читать полностью