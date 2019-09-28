СМИ: власти Ирака 30 сентября откроют пропускной пункт на границе с Сирией

ТАСС, 28 сентября. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди согласился открыть контрольно-пропускной пункт "Эль-Каим" на границе с Сирией с понедельника, 30 сентября. Об этом в субботу сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя пограничной службы.

Контрольно-пропускной пункт между сирийским городом Бу-Кемаль и иракским Эль-Каимом был закрыт в 2013 году из-за военных действий, которые велись против "Исламского государства" (ИГ; террористическая организация, запрещенная в РФ). О скором открытии КПП власти двух стран сообщали с осени прошлого года.