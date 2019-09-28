СМИ: прокуратура Бразилии просит суд отпустить экс-президента Лулу да Силву из-под стражи

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в суд с просьбой перевести под домашний арест отбывающего тюремный срок экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву. Соответствующий документ направлен в пятницу судье Каролине Леббос. Текст обращения опубликовала газета Folha de S.Paulo.

Портал Antagonista уточняет, что поводом для обращения стал тот факт, что бывший глава государства уже отбыл в заключении одну шестую часть назначенного ему тюремного срока и, в соответствии с местным законодательством, может претендовать на смягчение условий содержания. Для перевода под домашний арест политику дополнительно необходимо заручиться положительной характеристикой Федеральной полиции о его примерном поведении в тюрьме. На основании этих документов и ходатайства защиты Лулы да Силвы суд может изменить ему меру пресечения.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле этого года Верховный суд сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до восьми лет и 10 месяцев. Сам экс-глава государства категорически отвергает все предъявленные ему обвинения.